شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يسلم 250 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت فى إطار جولاته الميدانية للمحافظات 250 شهادة "أمان" فئة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى أنه بذلك يصل ما تم توزيعه من الشهادات إلى 1146 شهادة "أمان"، لافتا إلى أن إجمالى العمالة من هذه الفئة المسجلة بالإدارة المختصة بالمديرية يصل إلى 4224 عاملا ، وأن المبالغ المنصرفة على الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم تزيد عن 16 مليون جنيه .

وقال سعفان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول من أطلق حملة رعاية العمالة غير المنتظمة عندما أطلق شهادة "أمان" فى فبراير 2018، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها فى أى وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

جاء ذلك فى إطار زيارة وزير القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام للمحافظة، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة .

ونوه وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة كانت وما زالت الجهة الوحيدة فى مصر التى تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، حيث تقدم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وعلى الأخص فى حالة وفاة العامل والعجز الكلى والجزئى الناتج عن إصابة عمل، فضلا عن حالة إجراء العمليات، ووفاة الزوجة أو أحد الأبناء، والزواج والمولود، بالإضافة إلى 4 منح أعياد الأضحى، والفطر، والعمال، والمولد النبوى بإجمالى 2000 جنيه.

وكشف الوزير عن أن الوزارة بصدد عمل وثيقة للتأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة للحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطى الوثيقة الوفاة ، والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى وذلك كله نتيجة حادث، بالإضافة الى عدة تغطيات إضافية مثل : نقل الجثمان، تكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبي، وتكون تغطية الوثيقة على مدار 24 ساعة ويتم تجديدها سنويا.

وأكد الوزير أن القوى العاملة ومديرياتها على مستوى محافظات الجمهورية أصبح شغلها الشاغل فى الفترة الحالية رعاية تلك الفئة، وتقدم لهم الخدمات وفقا لما يتوافر لديها من موارد فى حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات.

وقال سعفان، إنه لابد من تكثيف العمل مع تلك الفئة الفترة القادمة لتقديم الرعاية لها خاصة تلك المتضرر من الجائحة التى يمر بها العالم أجمع، ونوه إلى أن الوزارة بدأت العمل على حصر تلك الفئة فى مدينة العلمين الجديدة لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث وصل عدد المسجلين حتى الآن إلى ما يزيد عن 22 ألف عامل غير منتظم، ومستمرون فى تقديم الرعاية والتسجيل، وتم استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة وتسجيل مهنة العامل الجديدة ببطاقات الرقم القومى، وتتحمل الوزارة كافة تكاليف هذه الخدمات نيابة عن العمال.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة سوف تقوم تباعا بحصر هذه العمالة الموجودة فى المشروعات القومية الكبرى على مستوى المحافظات على أرض الواقع، مطالبا مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات بتطبيق تلك المبادرة على مستوى كافة المحافظات بنفس الآلية بتعاون كافة الجهات المعنية .

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وأوضح الوزير أن الوزارة لديها خطة مستقبلية لرعاية تلك الفئة بحلول عام 2021 ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية والوصول للرضا التام عن ما يقدم لها من رعاية وخدمات صحية واجتماعية، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا بالتكاتف فيما بين الوزارات المختلفة وكافة الجهات المعنية.

وشهد وزير القوى العاملة، ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية العاشر بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة 15 منشأة سياحية بالمحافظة، ومنح كأس و5 دروع ، فضلًا عن 5 شهادات تقدير للمنشآت المتميزة فى تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المشاركة فى الأسبوع.

وأكد سعفان، أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية فى المجتمع، لما لها دور كبير فى الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد مضيفا أن تطبيق تلك المعايير أصبح ضرورة لا غنى عنها فى جميع المنشآت حفاظا على الثروة البشرية أولا ثم المعدات والمنشآت ثانيا.

ومنح الوزير شهادة تقدير لمدير مديرية القوى العاملة لسابق، محمد عبد الرحمن الذى بلغ السن القانونية، وأحيل إلى التقاعد، وذلك تقديرا لما بذله من جهد وأداء متميز ومسيرة عطاء حققت الأهداف المرجوة المنشودة فى تقدم ورقى المديرية خلال فترة عمله، كما منح شهادة تقدير للدكتور أيمن الأمين ، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، تقديراً لدورة فى إنشاء لجنة طبية فرعية للجان الطبية فى مدينة شرم الشيخ لتسهيل الكشف الطبى على العمالة الجديدة بالمنشآت الفندقة بالمدينة.

وأوضح أشرف علم الدين مدير المديرية، أنه تم متابعة عمليات التعقيم والتطهير والرش، وحصر حالات الإصابات فى 520 منشأة يعمل بها 125 ألف عامل، فضلا عن التفتيش الدورى على 68 منشأة يعمل بها 5267 عاملا .

وفى نفس السياق لفت المهندس محمد منتصر مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، إلى أن الأسبوع جاء هذا العام لزيادة الوعى ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى ظل الظروف التى تمر بها مصرنا الحبيبة والعالم أجمع من انتشار جائحة كورونا، حيث بدأت المحاضرات بتقييم وتحليل المخاطر فى بيئة العمل، وكيفية عمل وإعداد تقييم المخاطر لحماية العمال من الاصابات والحوادث والامراض.

كما تم التعرض لكيفية عمل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية، وكيفية تشكيلها القانونى ، فضلا عن خطة الطوارئ، والإخلاء والمستحدث فى أكواد الحريق ثم شرح قوائم مراجعة التفتيش للحضور.