شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عزل ومسح حرارى للطلاب.. محافظة القاهرة تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2020/ 2021، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب .

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم إلى أنه سيتم تطهير المدارس وإغلاقها وتكرار ذلك بصفة دورية حتى بدء العام الدراسى مع توفير المطهرات وأدوات غسل الأيدى بجميع دورات المياه ، ووجود حجرة عزل للطلاب ملائمة من حيث التهوية والنظافة ووجود مطهرات .

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وأضاف عطية أنه سيتم ترتيب الديسكات داخل الفصول بمسافات مناسبة ، كما سيتم عمل مسح حراري للطلاب أثناء دخولهم المدرسة والالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل الفصول ، وتقسيمهم إلى مجموعات كثيرة أثناء تنفيذ الأنشطة .

وأشار مدير المديرية إلى انه سيتم تنفيذ ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال مع اتخاذ الإجراءات السريعة عند ظهور إصابات بالمدرسة.