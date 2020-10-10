شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن كنيسة الشهيد مارجرجس ومذبحين في الشاطبي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، طقس تدشين كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية، اليوم السبت، كما دشن مذبحي الكنيسة، مسميًا المذبح الرئيس على اسم الشهيد مارجرجس، والمذبح الآخر على اسم الشهيد مارمينا العجائبى والقديس البابا كيرلس السادس.

وشارك في الصلوات من الآباء الاساقفة: الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ساويروس، الأسقف العام، المشرف على أديرة الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة، والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، والقمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة ولفيف من كهنة الإسكندرية وشمامسة وشعب الكنيسة، كما قام قداسة البابا بتعميد ابنة أحد كهنة الكنيسة، وهو القس موسى مينا.

ووصل البابا إلى الكنيسة، صباح اليوم، وكان في استقباله عدد من أحبار الكنيسة ولفيف من كهنة الإسكندرية، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، قبل أن تبدأ صلوات التدشين.

وتُعد كنيسة مارجرجس ثانى كنيسة يدشنها البابا خلال زيارته الرعوية إلى الإسكندرية، والتى بدأها الأربعاء الماضى، وتُختتم اليوم السبت، حيث دشن كنيسة بشائر الخير 3 فى غيط العنب غرب الإسكندرية، الخميس الماضى.

البابا يدشن كنيسة مارجرجس فى الاسكندرية

البابا يدشن كنيسة مارجرجس فى الاسكندرية

البابا يدشن كنيسة مارجرجس فى الاسكندرية

البابا يدشن كنيسة مارجرجس فى الاسكندرية

البابا يدشن كنيسة مارجرجس فى الاسكندرية

البابا يدشن كنيسة مارجرجس فى الاسكندرية

البابا يدشن كنيسة مارجرجس فى الاسكندرية