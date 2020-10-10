شكرا لقرائتكم خبر عن ظلت 62 سنة بدون قداسات.. ما لا تعرفه عن سابع أقدم كنيسة أرثوذكسية في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُعد كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبي في الإسكندرية، والتي دُشنت بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، سابع أقدم كنائس الإسكندرية، حيث أُنشئت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وتحديدًا عام ١٨٨٢ (١٥٩٩ للشهداء)، ومؤسسها هو موسى تادرس فرعون.

وفي عام ١٩٤٤ تم ترميمها بواسطة أبناء المرحوم أنيس يوسف تخليدًا لذكرى مؤسِّسها، حسبما وُجد مكتوبًا على لوحة رخامية وُجدت على باب الكنيسة القديمة بالدور الأرضي.

ومن المفارقات أن الكنيسة ظلت لمدة ٦٢ سنة، أي حتى عام ١٩٤٤، لا تُقام بها قداسات، حيث خُصصت لإقامة صلاة الجنازات فقط نظرًا لوجودها داخل المقابر.

وبدءًا من عام ١٩٤٤ كانت تُقام صلوات القداسات بها يوم الأحد من كل أسبوع، حيث كان يقوم بخدمة القداس راهبان من دير البراموس، هما القمص غبريال البراموسي، والقمص أرمانيوس البراموسي، وفي عام ٢٠٠٠ تم هدم الكنيسة وإعادة بنائها بعد عمل توسعات من الجهة الغربية، حيث تم إنشاء مذبح على اسم الشهيد مرقوريوس أبي سيفين، ومقبرة تحت مستوى الأرض خاصة بالآباء كهنة الإسكندرية، كما تم بناء كنيسة بالدور العلوي، بها مذبحان، الرئيسى على اسم الشهيد مارجرجس، والآخر على اسم الشهيد مارمينا العجايبى، وتم عمل امتدادات أكبر من الجهة الغربية وإضافة تراس به حجرة المعمودية وحجرة أخرى لأجساد القديسين ومكتبات لبيع الكتب والصور الدينية ومكتبة صوتية.

وتولى الأعمال الهندسية الخاصة بالكنيسة المهندس المعماري مينا نجيب، والمهندس الإنشائي منير عزمي، والمهندس التنفيذي جورجي عشم توفيق.

وشارك في الصلوات من الآباء الأساقفة: الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا ساويروس، الأسقف العام، المشرف على أديرة الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة، والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، والقمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة ولفيف من كهنة الإسكندرية وشمامسة وشعب الكنيسة.

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البابا يدشن كنيسة مارجرجس فى الاسكندرية

البابا يدشن كنيسة مارجرجس فى الاسكندرية

البابا يدشن كنيسة مارجرجس فى الاسكندرية

البابا يدشن كنيسة مارجرجس فى الاسكندرية

البابا يدشن كنيسة مارجرجس فى الاسكندرية

البابا يدشن كنيسة مارجرجس فى الاسكندرية

البابا يدشن كنيسة مارجرجس فى الاسكندرية

البابا يدشن كنيسة مارجرجس فى الاسكندرية