شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يرد على أبيات ناصر بن حمد بقصيدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على القصيدة التي كتبها له الشيخ ناصر بن حمد، ابن ملك البحرين، ونشرها عبر حسابه الرسمي المُوثَّق على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».
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A post shared by Nasser13 (@nasser13hamad) on Oct 10, 2020 at 12:11am PDT
وجاء رد «آل الشيخ» بقصيدة بدوره نشرها على حسابه الشخصي على «تويتر»، وعلق عليها قائلًا: «وصلتني أبيات من الغالي الشيخ ناصر بن حمد حفظه الله وحفظ مولاي الملك حمد بن عيسى.. وآل خليفة الكرام.. ويسامحني على القصور في الرد».
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