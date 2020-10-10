شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالمناطق الأكثر احتياجاً بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن المديرية تشارك في الحملة القومية التنشيطية التي أطلقها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والتى تتضمن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وأمراض النساء ومتابعة الحمل وطب الأطفال، وذلك خلال الفترة من ١١ إلى ٢٢ أكتوبر الجارى.

وأضاف أن الحملة تأتى في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، بعنوان «حياة كريمة»، والتي تستهدف تقديم الرعاية للقوي الأكثر احتياجا، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن جميع الخدمات المقدمة خلال الحملة ستكون بالمجان تماما بما فيها التحاليل والأشعة بالموجات فوق الصوتية ووسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة وكذلك الجمعيات الأهلية التي تشارك في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، لافتا أنه سوف يصاحب الحملة فرق من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لتحقيق فائدة مزدوجة للسيدات المشاركات.

من جانبها أوضحت الدكتورة منال الشريف، مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن الحملة ستتم بمحافظة الإسكندرية على مرحلتين المرحلة الأولي من ١١ إلى ١٥ أكتوبر بمناطق المنتزة وشرق ووسط وغرب، والمرحلة الثانية من ١٨ إلى ٢٢ اكتوبر بمناطق الجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب.