شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة مارجرجس بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم مذابح كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، والتي يرجع تاريخ إنشاؤها إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر.

وقام قداسة البابا بتعميد ابنة أحد كهنة الكنيسة وهو القس موسى مينا أثناء تدشين مذبحي الكنيسة، المذبح الرئيس على اسم الشهيد مارجرجس، والمذبح الآخر على الشهيد مارمينا العجائبى والقديس البابا كيرلس السادس.

وشارك في الصلوات من الآباء الأساقفة أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا ساويروس الأسقف العام والمشرف على أديرة الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وكهنة الكنيسة ولفيف من كهنة الإسكندرية و شمامسة وشعب الكنيسة.

وتعد كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبي التي دشنت بيد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم، سابع أقدم كنائس الإسكندرية، حيث أنشئت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وتحديدًا عام 1882 (1599 للشهداء) ، ومؤسسها هو موسى تادرس فرعون.

وفي عام 1944 تم ترميمها بواسطة أبناء المرحوم أنيس يوسف تخليدًا لذكرى مؤسسها حسبما وجد مكتوبًا على لوحة رخامية وجدت على باب الكنيسة القديمة بالدور الأرضي.

ومن المفارقات أن الكنيسة ظلت لمدة 62 سنة، أي حتى عام 1944 ، لا تقام بها قداسات حيث خصصت لإقامة صلاة الجنازات فقط نظرًا لوجودها داخل المقابر

وبدءًا من عام 1944 كانت تقام صلوات القداسات بها يوم الأحد من كل أسبوع، حيث كان يقوم بخدمة القداس راهبان من دير البراموس هما، القمص غبريال البراموسي، والقمص أرمانيوس البراموسي.

وفي عام 2000 تم هدم الكنيسة وإعادة بنائها بعد عمل توسعات من الجهة الغربية، حيث تم إنشاء مذبح على اسم الشهيد مرقوريوس أبي سيفين، ومقبرة تحت مستوى الأرض خاصة بالآباء كهنة الإسكندرية. كما تم بناء كنيسة بالدور العلوي بها مذبحان، الرئيسى على اسم الشهيد مارجرجس، والآخر على اسم الشهيد مارمينا العجايبى، وتم عمل امتدادات أكبر من الجهة الغربية وإضافة تراس به حجرة المعمودية وحجرة أخرى لأجساد القديسين ومكتبات لبيع الكتب والصور الدينية ومكتبة صوتية.

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تدشين كنيسة مارجرس (1)



تدشين كنيسة مارجرس (2)



تدشين كنيسة مارجرس (3)



تدشين كنيسة مارجرس (4)