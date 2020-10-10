شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بسويسرا تحتفل بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جمعية المصريين فى سويسرا احتفالا بالعيد الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة فى مقر البعثة المصرية فى جنيف، وذلك بحضور أبناء الجالية المصرية وشباب من الجيلين الثانى والثالث ، وذلك بحضور محمود عبد النبى فضل رئيس الجمعية، وفريد موسى، وجمال حماد، ومحمد البطوط من الجمعية.

فى بداية الاحتفالية رحب السفير علاء يوسف رئيس الوفد الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالمقر الأوروبي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، برموز الجالية وأبناء الجالية المصرية ببيت مصر لحضورهم للتهنئة بانتصارات أكتوبر .

ورحب السفير علاء يوسف بالحضور فى هذه المناسبة، وبعث تحية للقوات المسلحة المصرية، وشهدائها وللتضحيات التى يقدمونها كل يوم فى ملحمة جديدة من الجيش المصرى قائلا : إننا نقف أمام هذه التضحيات بإجلال شديد فى ذكرى نصر حرب أكتوبر، لافتا إلى أنها ذكرى عظيمة على قلب كل مصرى تذكرنا بصفحة ناصعة البياض من تاريخ مصر تجعلنا جميعا نجتمع على قلب رجل واحد ونعمل كل ما فى وسعنا لتحقيق مصلحة بلدنا.

وأعرب السفير علاء يوسف عن سعادته بأبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء الجالية المصرية بسويسرا، متمنيا لهم التقديم، شاكرا لهم هذا اللقاء احتفالا بذكرى نصر السادس من أكتوبر.

كما كرر شكره لجمعية المصريين فى سويسرا وللأمانة العامة فى جنيف على كل الجهد المبذول، فضلا عن إعلاء وتشريف اسم مصر، مؤكداً أن دوركم لا يقل على الاطلاق عن البعثة المصرية فى جنيف، وبنعمل معا، معربا عن سعادته برجوع القنصلية المصرية فى جنيف، مشددا على أن البعثة بكامل تمثيلها فى خدمتكم دائما ومساعدتكم فى كل ما تحتاجون إليه ، وحث الجالية المصرية بالإدلاء بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

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ومن بيت مصر بسويسرا، وفى كلمته هنأ محمود فضل رئيس جمعية المصريين فى سويسرا بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، الشعب المصرى العظيم، والقيادة السياسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة مصنع الـأبطال، الذين قدموا ومازالوا يقدمون دماءهم وأرواحهم فداءا للوطن ولأرض مصر الطاهرة، والذين عبروا بنا من النكسة والهزيمة إلى النصر.

ودعا رئيس جمعية المصريين فى سويسرا، الله أن يحفظ شعب مصر من كل سوء، وأن يحفظ الله جيش مصر درع الوطن، وأن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان والرفعة والتقدم والازدهار.

ومن جانبهم أهدى كل من فريد موسى، وجمال حماد، ومحمد البطوط، التهنئة للجيش المصرى والقائد الأعلى للقوات المسلحة باحتفالات نصر أكتوبر المجيدة، بعثواً ببرقية تهنئة للرئيس السيسى والقوات المسلحة المصرية، واختتمت الاحتفالية بالنشيد الوطنى بعد أخذ بعض الصور التذكارية.