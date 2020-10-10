شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الكتب لطلاب النظام الجديد للعام الدراسى المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أسعار الكتب لطلاب النظام الجديد من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى فى المدارس الخاصة والتجريبية والقومية واليابانية والدولية للعام الدراسى الجديد 2020 / 2021، نوضحها فى التقرير التالى.





أسعار كتب رياض الاطفال.

- اللغة العربية 50 جنيها بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات والقومية والخاصة عربى.

ـ 100 جنيه فى المدارس الدولية.

ـ كتاب كونكت 50 جنيها لطلاب المدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات والقومية والخاصة.

ـ كتاب كونكت بلس وكتاب التدريبات 150 جنيها فى المدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات الإنجليزى

- كتاب اكتشف 50 جنيها بالمدارس التجريبية والخاصة واليابانية واللغات والتجريبية والقومية والخاصة.

- إجمالي سعر المجموعة للمدرسة 300 جنيه بالمدارس التجريبية والخاصة.

ـ 150 جنيها بالمدارس التجريبية اللغات الفرنسى والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربى.

ـ 100 جنيه فى المدارس الدولية.

- إجمالى سعر بيع المجموعة للطالب 345 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية.

ـ 172.50 جنيه فى المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي.

ـ 115 جنيها فى المدارس الدولية.

ـ أسعار كتب الصف الاول الابتدائي.

ـ اللغة العربية 50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية.

ـ 100 جنيه في المدارس الدولية.

ـ التربية الدينية 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية والتجريبية.

ـ 100 جنيه فى المدارس الدولية.

ـ كتاب كونكت 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية.

ـ كتاب كونكت بلس والتدريبات 150 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية.

ـ كتاب اكتشف 50 جنيها فى جميع نوعيات المدارس عدا الحكومية والدولية.

- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة 350 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي.

ـ 200 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة عربي وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك في المدارس الدولية.

- إجمالي سعر المجموعة للطالب 402.5 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة واليابانية لغات انجليزي، و230 في المدارس التجريبية والقومية والخاصة عربي وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك المدارس الدولية

أسعار كتب الصف الثاني الابتدائي..

ـ فى اللغة العربية 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي، و100 جنيه في المدارس الدولية.

ـ التربية الدينية 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي و 100 جنيه في المدارس الدولية.

ـ كتاب كونكت 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربى، وكتاب كونكت بلس والتدريبات : 150 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي، كتاب اكتشف 50 جنيها فى المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي

ـ الرياضيات 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي

- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة 400 جنيه في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية و250 جنيها في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي و200 جنيه في المدارس الدولية

-إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب 460 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي و287.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي و230 جنيه في المدارس الدولية.

أسعار كتب الصف الثالث الابتدائي..

- اللغة العربية 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي و100 جنيه في المدارس الدولية.

- التربية الدينية 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي و100 جنيه في المدارس الدولية.

- كتاب كونكت 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي

- كتاب كونكت بلس و التدريبات 150 جنيه افي المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي

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- كتاب اكتشف 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي

- كتاب القيم 50 جنيها في المدارس التجريبية والقومية و الخاصة و اليابانية اللغات انجليزي والمدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي و100 جنيه في المدارس الدولية.

- إجمالي سعر بيع المجموعة للمدرسة 450 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات انجليزي و300 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.

- إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب 517.50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات انجليزي و345 جنيها في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي و المدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.























