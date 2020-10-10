اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن إقامة المعرض تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

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