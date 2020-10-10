"كورونا" في 24 ساعة| تراجع الإصابات بمصر.. وأوروبا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 12حالة جديدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا وصل لأول مرة إلى أكثر من 100 ألف إصابة في يوم واحد.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

تراجع إصابات وزيادة وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

وفاة 5 سيدات مصابن بفيروس كورونا في كفر الشيخ

ممثلة الصحة العالمية في مصر تشارك بتجارب لقاح كورونا

أديب: الموجة الثانية من فيروس كورونا ستكون شرسة وعنيفة

إصابة بطل كمال الأجسام "بيج رامى" بفيروس كورونا

الإمارات: تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عُمان تفرض حظر تجول ليليًا لاحتواء "كورونا"

كورونا في إيران: إعلان حالة الطوارئ الصحية في كل البلاد جراء حدة تفشي الفيروس

الصحة العالمية: عدد إصابات كوورنا اليومية يتخطى 100 ألف في أوروبا لأول مرة

فرنسا تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا برصد أكثر من 20 ألف حالة

إصابات كورونا في أمريكا تبلغ نحو 7.64 مليون.. والوفيات 213158

خلال حفل بالبيت الأبيض.. فاوتشي يكشف كيف أصيب ترامب بكورونا؟

6 آثار طويلة المدى لفيروس كورونا بالجسم.. منها استمرار ضيق التنفس

تداعيات كورونا.. الطيارون يعملون سائقي قطارات في سويسرا

‏الصحة العالمية تطالب أوروبا باتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة كورونا

الإصابات اليومية بفيروس كورونا بإيطاليا تتجاوز 5300 حالة

إصابات كورونا في أنحاء العالم تصل إلى 36.5 مليون

روسيا: لا نستبعد إجراءات إضافية لاحتواء تفشي كورونا

استياء بين الإسرائيليين جراء اختراق المسؤولين قيود الإغلاق