شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحة صاحبة فكرة تعدد الزوجات تثير الجدل من جديد بجلسة تصوير مع رمزها الانتخابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دائما ما كانت آراءها تثير الجدل وكانت صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى دوما محلا لاختلاف الآراء والهجوم عليها أحيانا خاصة بعد أن قامت بعمل فيديو تعلن فيه صراحة عن تأييدها لفكرة تعدد الزوجات.

إنها وفاء صلاح الدين أصغر مرشح لمجلس النواب على مستوى الجمهورية بدائرة شبين الكوم.

حيث فوجئ أهالي محافظة المنوفية خاصة دائرة المرشحة بقيامها بعمل جلسة تصوير تحمل فيها رمزها الانتخابى وهو ثمرة الموز كنوع جديد من الدعايا الانتخابية التي لم يعتد عليها الأهالى والتى وصفها البعض بكونها غريبة وسخر منها البعض الآخر.

وفى تعليقها على حالة الجدل التي تسببت بها صورها وهي تحمل رمزها الانتخابى قالت: «كل ما في الأمر أنى قمت بجلسة تصوير عادية جدا مثل أي إنسان بيتصور وكنت حاطه في عين الاعتبار الأمهات والآباء المحترمين اللى مش بيعرفوا يقرأوا وعلى رأسي كلهم فكنت حابه برده أسهل ليهم وأقرب ليهم ببساطه عشان مكنش نسيتهم برده وخاطبت كل الفئات مش بس اللى بيقرأوا ويكتبوا».

وتابعت: «خلينا نفكر بعيدا عن أي شيء إزاى ندعم بعض ونتعلم من بعض وننصح بعض بطريقه مهذبه ومفيهاش تجريح صدقوني إحنا أمل بكره مينفعش نكون إحنا سبب في فشل لبعض».

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