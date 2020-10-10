شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر رأس غارب والافتتاح خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة رأس غارب ايتمرار اعمال تطوير مجزر المدينة للعمل بطريقة آلية حضارية تتفق مع الاشتراطات البيئية ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لمتابعة تطوير المجازر والقرى الاكثر إحتياجا للوقوف على على الموقف التنفيذى للمشروع.

واوضح رافت انه سبتم للبدء فى اعمال توريد معدات الذبح الالية وتدريب الجزارين والفنيين على كيفية استخدام المعدات الحديثه فى عملية الذبح من البداية وحتى خروج الذبيحة للتسليم للتاجر .

واضاف رافت بأنه تم الانتهاء من الاعمال الانشائية والمعمارية وغرف الترسيب و خزان تجميع الدم ووحدة التخلص من النفايات وعزل الارضيات وتركيب السيراميك والتوصيلات الكهربائية وكذلك تم الانتهاء من تركيب شبكة الاطفاء الخارجية لحماية المجزر ضد اخطار الحري كما تم الانتهاء من اعمال الدهانات الخارجية .

وشدد رافت على سرعة نهو الاعمال استعداد لافتتاح المجزر خلال شهر لتقديم خدمة امنة وصحية للحفاظ على صحة المواطنين .