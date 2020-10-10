شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعلام عن الفاتورة وإدخال قراءة العداد بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمكنك الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء إن كنت تقع في منطقة عملها وكذلك إدخال قيمة قراءة العداد عبر الموقع الالكترونى للشركة.

يمكن الدخول على الموقع عن طريق الضغط هــنـــــــا وسيظهر لك زر مكتوب عليه إدخال قراءة العداد وآخر مكتوب عليها الاستعلام عن الفاتورة كما في الشكل التالى.

الاستعلام عن الفاتورة وإدخال قراءة العداد بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء (الرابط)

في حال الرغبة في إدخال قراءة العداد اضغط على الزر المخصص ثم أدخل الرقم الآلى الخاص بك، وهو الكود الموجود على إيصال الكهرباء، والضغط على متابعة.

الاستعلام عن الفاتورة وإدخال قراءة العداد بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء (الرابط)

أما في حالة الرغبة في معرفة قيمة الفاتورة فيجب الضغط على زر الاستعلام عن الفاتورة وإدخال الرقم الآلى ثم الضغط على متابعة.

يمكنك سداد قيمة الفاتورة من خلال الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة مثل فورى وأمان وتمام ومصارى وتمام، أو عبر مكاتب البريد أو شركات المحمول.

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