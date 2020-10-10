شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ساخنة بين 4 مرشحين علي مقعد حلايب وشلاتين اشهرهم نور وكتشيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الدائرة الثالثة بمحافظة البحر الاحمر والتى تضم مدينتى حلايب وشلاتين ومقرها قسم الشلاتين، منافسة ساخنة على المقعد الفردي الوحيد لمجلس النواب بين 4 مرشحين على مقعدها الفردى وهم على نور على حسين، مرشح حزب الشعب الجمهوري، ياسر شعبان يوسف مرشح مستقل، مصطفى كتشيب حامد الحسن، مرشح حزب المحافظين، أحمد محمد صلاح الدين مرشح مستقل وقد شهدت الدائرة عدم ترشح النائب السابق ممدوح عمارة واستبعاد المرشح صلاح ذكروني من كشوف المرشحين بعد وفاته عقب ترشحه بأيام

ويسعي ابناء قبيلة البشارية وهم الأكثر عددا في الدائرة للحفاظ على المقعد والفوز به إلا ان هذة الانتخابات تشهد منافسة بين ابناء القبيلة الواحدة وهما على نور ومصطفي كنشيب وهما قبيلة البشارية.

حيث كثف المرشحان نور وكتشيب من جولاتهما لزيارة شيوخ القبائل بالقري والتجمعات البدوية وعرض برامجهما الانتخابية ومحاولة عقد تحالفات واتفاقات مع شيوخ القبائل

كما يتنافس بالدائرة المرشح ياسر شعبان والذي يعمل بمدينة الشلاتين ويعتمد على شعبيته وخدماته بالاضافة إلى ترشح احمد صلاح الدين والذي قدم برنامج انتخابي لخدمة ابناء الدائرة وحل مختلف المشكلات

وتشمل دائرة حلايب وشلاتين قري مرسي حميرة وأبرق وأبورماد وراس حدربة وادلديت وجبل علبة

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