شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الشيخ الشعراوى لفك السحر (مكتوب وفيديو) .. وفتوى للمفتى السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

.يعتبر السحر من أكبر الكبائر فى الإسلام، وحكم الساحر فى الإسلام أنه كافر، وقدم الإمام الراحل الشيخ محمد متولى الشعراوى دعاءًا لفك السحر، ذكره فى خلال لقاء تلفزيونى مع الإعلامى الراحل طارق حبيب، ونص دعاء الشيخ الشعراوى لفك السحر كما يلى: «اللهم إنك أَقدرت بعض خلقِك على السِحر والشَر، ولكنك احتفَظت لذَاتِك بإذن الضُر، فأَعوذُ بما احتفَظتَ به مما أَقَدرت عليه بحق قَولِك الكَريم: (وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ)

وعن حكم السحر أجاب الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية السابق، فى فتوى منشورة على موقع دار الإفتاء المصرية لسيدة تسأل عن توافد الشباب لخطبة أختها حال رؤيتها خارج المنزل ومن يأتى لا يعود بعدها وتسوء حالتها الصحية حتى ترفض الخِطبة، والجن يهاجمونها ليلاً وهى متيقظة، وتطلب رأى الدين فى السحر والسحرة وكيف تتقى شرهم.

وأجاب المفتى السابق بأن السحر مذكور فى القرآن فى أكثر من موضع وأن النبى محمد صلى الله عليه وسلم نفسه تم عمل سحر له، وأن السحر من السبع الموبقات، ولكن السحر ليس مؤثرًا بذاته لقوله تعالى ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ﴾ ، وأنه يُحرَّم على الإنسان تعلم السحر، وكما ورد فى الحديث عن النبى «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، ونصح السائلة بتقوية صلتها بالله وذكر الله بالصلاة وقراءة القرآن والاستغفار وعدم اللجوء للدجالين والمشعوذين.

ويمكن الإطلاع على نص الفتوى كامل من خلال الضغط هــنـــــــا .

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