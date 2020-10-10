شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موجة انتقادات.. محمود الشحات أنور يحذف صورته مع محمد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر القارئ الشهير محمود الشحات أنور صورة عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، تجمعه بالفنان محمد رمضان، حيث يتبادلان التحية والحديث أثناء واجب عزاء.

ولم يكتب القارئ أي تعليق على الصورة، واكتفي بنشرها فقط ومشاركة متابعيه لها، إلا أنها أثارت جدلا واسعا بينهم، خلال الساعات الماضية، وواجه الشيخ انتقادات لالتقاطه صورة مع الفنان، وطالبوه بعدم التقاط صور مشابهة مع فنانين آخرين، وأن يعتذر لمحبيه ومستمعيه.

ويبدو أن الشحات استجاب لمطالب متابعيه سريعا، وقرر أن يحذف الصورة بعد وقت قصير من نشرها، دون أن يبدي أي تعليق على الموقف أو يبرر الصورة ويشرح رؤيته حول فكرة التقاط صورة مع أي فنان.

محمود الشحات أنور ومحمد رمضان

ونشر القارئ محمود الشحات منذ ساعات تدوينة عبر صفحته في «فيسبوك» كتب فيها: «مما لا شك فيه أنّ من يفهم السبب الأسمى لخلق الله له يبدأ بنشر الخير في كل مكان، ويعمل بمراد الله ويتّقي ربه في كلّ صغيرة وكبيرة من حياته، ويستشعر وجود ربه إلى جانبه، فيدعوه بأن يوفّقه خير التوفيق لهذه المهمة العظيمة التي خلقه الله لأجلها».

وعلى الجانب الآخر، يذكر أن أغنية «يا حبيبى» للنجم محمد رمضان والنجم العالمى ميتر جيمس، تخطت مؤخرا حاجز الـ 26 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية لرمضان على موقع «يوتيوب»، والتى صورها في دبى.

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