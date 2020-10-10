شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. معاهد البحر الاحمر تتلقي طلبات العمل «دادات» بشرط حسن السير والسلوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اليوم السبت منطقة البحر الأحمر الأزهرية تلقي طلبات الراغبات في التعاقد للعمل كعاملات «دادات» للمرحلة التمهيدية«رياض الاطفال»بالمعاهد.

يأتي ذلك وفقا للشروط بالا يزيد سن المتقدمة عن ٤٥ عاما أن تكون خالية من الأمراض المعدية بموجب شهادة طبية معتمدة بختم النسر أن تكون لديها القدرة في التعامل مع الاطفال وأن تكون مقيمة في نطاق الإدارة التعليمية ويثبت ذلك بالوثائق الرسمية وأن تكون حسنة السير والسلوك.

والأولوية لمن لديها خبرة في العمل بالروضات الأزهرية وانه بالنسبة لمن كانت تعمل فعليا العام الماضى برياض الأطفال، فعليها إحضار إفادة من المعهد بذلك.والأوراق المطلوبة صورة من المؤهل الدراسى (- محو امية- ابتدائية- اعدادية- ثانوية ) + صورة البطاقة وتتم المقابلة اليوم السبت والأحد، بديوان عام المنطقة والمعاهد التي بحاجة إلى التعاقد مع عاملات هي معهد رأس غارب الإبتدائى النموذجى ومعهد الغردقة الإبتدائى النموذجى ومعهد الغردقة الإبتدائى ومعهد ملحقة الغردقة ومعهد سفاجا الإبتدائى النموذجى