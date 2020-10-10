شكرا لقرائتكم خبر عن الحياء من الله والخلق والنفس شيمة الكرام وفطرة سوية.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع: «الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية» موضوع خطبة الجمعة المقبلة ١٦ أكتوبر الجاري.

وفِي هذا الصدد صرح دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس من المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ولَم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع .

وأضاف الحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ): «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت»، ويقول ( صلى الله عليه وسلم ): «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» .