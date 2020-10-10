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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لاقت أغنية «ابنك يقولك يا بطل» تجاوبًا كبيرًا من جمهور دار أوبرا دمنهور، والتى قدمتها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وبمشاركة الفنانة آيات فاروق ونجوم الفرقة، وذلك في الحفل الذي أقيم بمناسبة نصر حرب أكتوبر وتزامن أيضًا مع إحياء ذكرى ميلاد الفنان كمال الطويل في 11 أكتوبر 1923م.

وقدمت الفرقة خلال الحفل الذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وبحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، مجموعة من أهم أعمال الموسيقار الراحل كمال الطويل، مزجت بين الأغانى الوطنية والعاطفية، منها أغنية «الجيل الصاعد» التي غناها فريق كورال الفرقة وهم: «جويرية حمدى وياسمين أسامة ومريم زينة وجنا إيهاب وعبدالرازق على وأحمد شعبان»، وقدم الفنان أمير الرفاعى أغنيتي «بينك وبينك إيه» و«ابنك يقولك يا بطل» والتى لاقت استحسان الجمهور، وغنت سارة مجدى أغنيتي «ليه خلتنى أحبك» و«بان عليا حبه»، وقدم الفنان أحمد رجب أغنيتي «انت مين» و«الناس المغرمين»، وغنت الفنانة هبة إسماعيل أغنيتى «طول عمرى أحبك وأشكى لك» و«غريبة منسية».

وقدم عازف الأورج عزفًا لموسيقى أغنية «الحلوة»، وغنى الفنان أيمن مصطفى أغنيتى «بتلومونى ليه»، و«بلاش عتاب»، وشاركت الفنانة آيات فاروق بمجموعة من الأغانى من تلحين الموسيقار كمال الطويل، وتم ختام الحفل بأغنية «صورة» التي غنتها المجموعة، وغنى معها الجمهور.

«ابنك يقولك يا بطل» احتفالاً بنصر حرب أكتوبر في أوبرا دمنهور

«ابنك يقولك يا بطل» احتفالاً بنصر حرب أكتوبر في أوبرا دمنهور

«ابنك يقولك يا بطل» احتفالاً بنصر حرب أكتوبر في أوبرا دمنهور

«ابنك يقولك يا بطل» احتفالاً بنصر حرب أكتوبر في أوبرا دمنهور

«ابنك يقولك يا بطل» احتفالاً بنصر حرب أكتوبر في أوبرا دمنهور

«ابنك يقولك يا بطل» احتفالاً بنصر حرب أكتوبر في أوبرا دمنهور

«ابنك يقولك يا بطل» احتفالاً بنصر حرب أكتوبر في أوبرا دمنهور

«ابنك يقولك يا بطل» احتفالاً بنصر حرب أكتوبر في أوبرا دمنهور