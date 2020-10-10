56% من القراء يتوقعون انتعاش السياحة مع عودة رحلات الفنادق العائمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع انتعاش حركة السياحة الداخلية مع عودة رحلات الفنادق العائمة، توقع غالبية القراء انتعاش حركة السياحة الداخلية مع عودة رحلات الفنادق العائمة. وتوقع 56% من القراء انتعاش حركة السياحة الداخلية مع عودة رحلات الفنادق العائمة، بينما استبعد 44% من القراء انتعاش حركة السياحة الداخلية مع عودة رحلات الفنادق العائمة.



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