شكرا لقرائتكم خبر عن فتح تنسيق القبول بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم فتح باب التسجيل في تنسيق القبول بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر للطلاب والطالبات القدامى للعام الجامعي المقبل، ويتم التسجيل بالاسم والرقم القومي والكلية واختيار المدينة. عبر الرابط التالي، اضغط هنــــــــــــا.

ومن المقرر أن تعلن جامعة الأزهر، عصر اليوم السبت، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وتضم المرحلة الأولى من التنسيق الطلاب الناجحين في الدور الأول بينما تضم المرحلة الثانية الطلاب الناجحين في الدور الثاني من الثانوية الأزهرية، بالإضافة إلى طلاب المرحلة الأولى الذين لم يتقدموا لتسجيل الرغبات خلالها.

وقد انتهى مكتب التنسيق بجامعة الأزهر، مساء الجمعة، من وضع نسب القبول بكليات القاهرة والأقاليم، وتسكين الطلاب طبقا لرغباتهم ومجموع كل منهم في الشهادة الثانوية الأزهرية.

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر لطلاب شهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني فور ظهورها، يتم تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية واختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية من الرابط التالي، اضغط هنــــــــــــا.

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