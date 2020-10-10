كل ما تريد معرفته عن التعليم "الهجين " فى 15 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالي، خطة تطبيق نظام التعليم الهجين، ويعتمد هذا النظام على الدمج بين التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد. ويقدم ”الخليج 365” أبرز مراحل وخطوات تطبيق التعليم الهجين، في العام الدراسي الجديد، وهي: - تقسيم الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة . اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يوميًا تعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية . التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين . احتساب نسبة مشاركة كل من "التعلم وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" في "التعليم الهجين" وفقًا للمحتوي المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات للقطاعات والكليات المختلفة . استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني مع وضع آليات مرنة للجامعات . التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالبنية التحتية . تدريب أعضاء هيئة التدريس . تقديم كافة انواع الدعم المستمر للطالب على كل من المستوى العلمي، والتقني، والإرشاد الأكاديمي . استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكتروني . إنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات مجانا والذي يحتوي على أكثر من 700 مقرر إلكتروني . تحديد عدد الساعات المعتمدة، والأهداف العامة والسلوكية، والمحتويات النظرية والعلمية، والجدول التدريسي للمقرر عن طريق التعليم عن بعد أو وجها لوجه، والدرجات المخصصة للمقرر وطريقة وموعد التقييم، لإعلانها للطلبة ليكون الطالب على دراية شاملة لما هو مطلوب منه تحصيله في كل من التعلم عن بعد ونظام التعليم من المقر . إعداد المحاضرات مع تسجيل صوتي لشرح المحاضرات استعدادا لرفعه للطلاب على LCMS في الموعد المحدد بكل محاضرة طبقا للجدول الدراسي للمقرر . توفير المصادر العلمية المحلية والعالمية المرتبطة بالمحتوى العلمي على الانترنت مثل موقع "بنك المعرفة المصري ". الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل من الفيديوهات والصور والنصوص التي جرت الاستعانة بها في المقرر .

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