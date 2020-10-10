شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يُدشن كنيسة ما رجرجس الشاطبى بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدشن البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم السبت، كنيسة مارجرجس بالشاطبى، في الإسكندرية، وذلك في إطار زيارته للمحافظة التي بدأت منذ عدة أيام.

كان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد دشن فى وقت سابق كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين والأنبا كاراس السائح بمنطقة بشائر الخير 3، وترأس البابا صلاة القداس فيها بحضور عدد كبير من الأساقفة والآباء الكهنة، حيث تحوى الكاتدرائية ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، وتمتد على مساحة 3200 متر مربع وتسع 900 مصلٍّ.

وقد دشن قداسة البابا المذبح الرئيس باسم السيدة العذراء، والمذبح البحرى باسم الشهيد أبي سيفين، والقبلي باسم القديس الأنبا كاراس، وأشاد البابا تواضروس خلال العظة التى ألقاها بالقداس الإلهى، بالطفرة النوعية التى شهدتها منطقة بشاير الخير 3 ، وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية تنموية، مشيدا بجهود الدولة فى مجال تطوير العشوائيات.