شكرا لقرائتكم خبر عن السكة تقرر تشغيل العربة top VIP علي خط الإسكندرية بسعر 150 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت هيئة السكة الحديد تشغيل عربة top vip بقطار 905 الساعه 8 صباحا على خط القاهرة- الإسكندرية والعكس بسعر تذكرة موحد قيمتها 150جنيها. وذلك اعتبارا من الخميس 8 اكتوير. وكشفت مصادر ان السكة الحديد قررت تشغيل العربة الثانية على الرغم من عدم إصلاح شاشات lcd بالمقاعد. وتملك هيئة السكة الحديد 5 عربات باسمTOP VIP صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع ضمن 212 عربة مكيفة أخرى، وقامت الهيئة بتشغيل عربتين منها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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