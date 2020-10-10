شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطوبس يتابع تسليك بيارات المجاري استعدادا لفصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار المتابعة المستمرة واستمرا التطهير صفيات المطر بمدينة مطوبس إستعدادا لمجيء فصل الشتاء. تابع جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس أعمال تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي بشوارع المدينه المختلفه , إضافة لمتابعة تطهير بلاعات وبيارات صفايات المطر , كما تابع الأعمال الخاصه بتطهير بيارات الصرف الصحي بالمدخل القبلى من ناحية مركز الشرطة, ومازال العمل جاريا في الفتره الليليه حتى الانتهاء من تلك الأعمال, وأكد رئيس المدينه أنه يشرف بنفسه على أعمال التطهير لبيارات الصرف الصحي حتي لاتحدث مشاكل عند سقوط الأمطار بغزاره كما يتوقع لها الجميع. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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