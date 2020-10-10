شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يرد على شائعات تأجيل الدراسة والزي الموحد للجامعة ومنع الاختلاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ينفي العديد من الشائعات إلى انتشرت خلال الايام الماضية والمتعلقة بتاريخ بدء العام الجامعي الجديد. وقال الوزير على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي بالفيس بوك، انه لا نية لتأجيل الدراسة عن موعدها المحدد سابقا وستبدأ يوم 17 أكتوبر الجاري، ايضا لا نية لتأجيل تطبيق التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد. وكذلك نفي وجود أي رسوم لدخول الحرم الجامعي. وقال انه لا يوجد زي موحد لدخول الجامعات. ولا يوجد قرار بمنع الاختلاط في الجامعات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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