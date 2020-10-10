شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تروى لأول مرة عن «كمين رمانة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، بالتفاصيل بطولة قوات الصاعقة في معركة «كمين رمانة» في حرب أكتوبر 1973 والتي أسفرت عن تدمير 24 دبابة للعدو في معركة واحدة.

قال صابر في حواره إلى برنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة dmc، أنه كان مطلوبًا من الصاعقة تعطيل احتياطي العدو الإسرائيلي ومنع ضرب الكباري الخاصة بمرور المدرعات المصرية وذلك صباح يوم 7 أكتوبر، موضحًا أنه حدث هجوم معادي من القوات الإسرائيلي حينها على الطائرة التي تقل القوات ونزلت غرب ملاحات بورسعيد.

تابع صابر أن العدو لم يعلم مكان نزول قوات الصاعقة، والعميد حمدي شلبي قائد القوات اخترق الملاحات لعدم ضياع الوقت وجازف بالمرور وسط الملوحة الشديدة للمياه ثم دخل في صحراء وبعدها خاض حقلًا للألغام على مشارف الطريق.

كشف حاتم صابر أن كل ذلك كان يحدث في أرض مفتوحة حتى وصل إلى بالقوات إلى كمين رمانة وظل ليلة 7 أكتوبر يقسم الفصيلة إلى 3 وفصل بين كل واحدة والأخرى كيلو متر ثم أخذ جماعة من كل فصيلة لحماية ظهر الكمين، متابعًا أنه في الصباح تركت الصاعقة المصرية 3 دبابات تمر حتى وصلت القوة الرئيسية للعدو ثم تم ضرب أول دبابة وآخر دبابة وبعدها اشتبكت قوات الصاعقة مع قوات العدو وجهًا لوجه بالآر بي جي.

استكمل خبير مكافحة الإرهاب الدولي: أنه تم تدمير حوالي 24 دبابة من العدو لدرجة أن أسلحة الآر بي جي الخاصة بقوات الصاعقة وفي ليلة 7 أكتوبر تم سحب الشهداء والقوات وما تبقى من الأسلحة وانتقل العميد شلبي إلى الناحية الأخرى بالقوات وترك مكان الكمين«.

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