شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر تطوير التعليم الجامعي الدولي الثالث عشر بـ«تربية عين شمس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين شمس، السبت، المؤتمر الدولي الثالث عشر ويستمر حتى الأحد.

وتدور محاور المؤتمر حول: أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وعلاقتها بالتعليم- التحديات الجديدة التي تواجه البحث العلمي في التعليم العالي- راس المال البشري الجامعي: تكوينه واستثماره- دور المنظمات الدولية في دعم التعليم الفني- دور التعليم الالكتروني في دعم منظومة التعليم في ظل جائحه كورونا- دور الجامعات التكنولوجيه في دعم المنظومة التعليمية- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصناعة- دور الثروة الصناعية الرابعة في دعم منظومة التعليم- النماذج العالمية المتعلقة بالتعليم والتعليم الفني- سياسات التعليم الفني والتدريب المهني في دول العالم ودورها في تعزيز القدرة التنافسية- تحديد ممارسات منظومة التعليم الجامعي والعام والفني مع دول الاتحاد الافريقي والعالم العربي والاتحاد الاوربي والاقتصادات الناشئة- دور التعليم والتعليم الفني في دعم الابتكار ورياده الاعمال- آليات تحقيق عائد للاستثمار في التعليم والتعليم الفني- تطوير المناهج ونظم التقويم طبقا للمتغيرات العالمية- تطوير سياسات الاعلام في التعليم والتعليم الفني في ضوء المعايير والقدرة التنافسية.

يعقد المؤتمر تحت رعاية وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والقوى العاملة والصناعة ووزارة الدولة للانتاج الحربي وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء- وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا- والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية. ويعقد المؤتمر بتقنية الفيدو كونفرنس تحت بعنوان: المنظور العالمي لتطوير منظومة التعليم (الجامعي – العام – الفني) والافاده منه في مصر.