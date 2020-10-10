شكرا لقرائتكم خبر عن ابن طلعت السادات يستعين بعمه أنور في حولة انتخابية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعان كريم طلعت السادات مرشح حزب مستقبل وطنفى الانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية عن دائرة تلا والشهداء بعمه أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية في جولة انتخابية، في مركز الشهداء شملت الجولة المرور على عدد من القرى.

كما شملت الجولة زيارة لقرية ميت شهالة بمركز الشهداء، حيث تم اللقاء بعدد من أهالي القرية واللذين رحبوا بمحمد أنور السادات والذي طلب بدوره دعمهم لنجل السياسي الراحل طلعت السادات في الانتخابات، كما عرض الأهالي بعض المشكلات التي طالبوا بحلها، ومن جانبه وعد المرشح بمساعدتهم على حلها.

