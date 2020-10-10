شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة أعمال رصف وربط القطاعات المنتهي توصيل أعمال الغاز بها بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بضرورة المتابعة الشاملة لكافة المشروعات الاستثمارية التنموية والتي من شأنها رفع كفاءة مراكز ومدن المحافظة.

تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا أعمال وضع طبقة السن بالشوارع المنتهى اعمال الغاز الطبيعي بها، وبذلك يكون هناك ربط بين جميع القطاعات المنتهية بالتزامن مع الوعود التي قدمها رئيس المدينة بخطته العاجلة للانتهاء من كافة الاعمال بشكل فورى وسريع مما يحقق طموح المواطن في ان يرى ويشعر بالاعمال الناجزة والتى ترفع من كفاءة الخدمات في مدينة بيلا .

وقال رئيس المدينه أنه بذلك تكون بداية الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 وهذا بعد الانتهاء من اعمال البنية التحتية للجزء القائم فيه الاعمال من (غاز/كهرباء/مياه/صرف/تحول رقمي) حيث سوف يتم عمل الشارع بداية من مزلقان شارع النيل (الطيارة) مرورا بميدان التحرير البوستة وينتهي عند محطة القطار عند نهاية خطة 2019/2020 وبذلك يتم ربط جميع الطرق الرئيسة والحيوية بعضها البعض ليكون هناك سيولة مرورية وتمهيدية لما سوف يتم من خطط استثمارية قادمة تساعد على رفع كفاءة مدينة بيلا وقرها مستقبلا.