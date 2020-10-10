شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية 29 والمحسوسة 31.. «الأرصاد» تعلن درجات حرارة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغداً السبت وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40، كذلك فإن نشاط الرياح يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة لغداً السبت وفيها نري ان درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة 33 والمحسوسة 34، والإسكندرية 29 والمحسوسة 31 درجة مئوية .

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 33 23 34 24 الاسكندرية 29 21 31 23 وادي النطرون 32 22 34 23 طنطا 32 22 33 23 شبين الكوم 33 22 34 23 دمنهور 30 22 32 24 بلطيم 31 24 33 26 مطروح 28 21 31 22 السلوم 29 20 32 23 سيوة 31 19 33 20 بورسعيد 30 24 33 27 دمياط 29 24 32 27 الزقازيق 33 23 35 25 المنصورة 32 22 34 24 الإسماعيلية 34 21 36 23 السويس 33 22 35 24 العريش 30 23 34 25 رفح 31 22 33 24 رأس سدر 34 23 36 24 نخل 32 17 34 18 نويبع 37 Advertisements 26 39 29 طابا 32 22 34 24 كاترين 33 16 34 17 الطور 36 23 38 25 شرم الشيخ 37 28 40 30 الغردقة 37 25 41 27 مرسى علم 35 25 38 27 الفيوم 35 22 37 23 بني سويف 35 22 36 23 المنيا 36 21 37 22 أسيوط 37 22 38 23 سوهاج 38 22 39 23 قنا 40 23 41 24 الأقصر 40 24 41 25 أسوان 43 26 44 27 ادفو 43 24 44 25 أبوسمبل 42 27 43 29 الوادي الجديد 41 26 42 27 شلاتين 36 28 39 31 أبورماد 35 27 37 30 حلايب 33 29 36 32 رأس حدربة 35 26 37 28