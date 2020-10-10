شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس" موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف، أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة 16 أكتوبر تحت عنوان "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية"، وفِي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس من المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ولَم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع، والحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم ): "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان".

وافتتحت وزارة الأوقاف أمس الجمعة، 21 مسجدًا فى 5 محافظات، ضمن خطتها لافتتاح المساجد لشهرى سبتمبر وأكتوبر، ليصبح إجمالى ما تم افتتاحه من أول شهر سبتمبر حتى الآن 337 مسجدًا بزيادة 23 مسجدًا عن الخطة التى كانت مستهدفة 314 مسجدًا، وأكدت وزارة الأوقاف، أن الافتتاحات ما زالت متوالية مستهدفة افتتاح 350 مسجدًا خلال هذين الشهرين.

وفى الإسكندرية افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مسجد الشهيد أحمد المنسى في برج العرب بالإسكندرية، ومسجد الشهيد مصطفى أحمد مصطفى - محور المحمودية في الإسكندرية، والذى خطب منه خطبة الجمعة.