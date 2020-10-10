شكرا لقرائتكم خبر عن نظام جديد خاص بإجراءات إصدار تراخيص الصحف والمواقع بـ"الأعلى للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النظام الجديد الذى يخص إجراءات إصدار التراخيص الجديدة سواء كان لصحف ورقية ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية وإذاعات fm، وذلك بوضع خطوات تضمن النزاهة والشفافية في مناقشة وفحص أى ترخيص قبل إصداره من قبل المجلس، وأن تصدر التراخيص بموافقة مجلس إدارة المجلس وتضمنت:

• طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمي للمجلس كل حسب نوعه وعددها (۲۱) نموذج

• بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس

• بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء يتم عرض الطلب على اللجنة المختصة.

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• في حالة رد اللجنة بعدم الممانعة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بقرار المجلس.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وافق من قبل على مد فترة تلقى طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى حددها القانون فى مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتى صدرت فى 16 / 2 / 2020.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعد 24 نموذجاً لتوفيق الأوضاع للصحف والقنوات والمواقع وتم نشرها على موقع المجلس ويستمر المجلس فى تلقى هذه الطلبات حتى 16 / 11 / 2020،ويتم عرض هذه الطلبات على اللجان المختصة التى شكلها المجلس لذلك تمهيداً لمناقشتها فى اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.