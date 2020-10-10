شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يخمد شائعات تأجيل الدراسة بالجامعات: موعدنا 17 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تأجيل الدراسة في الجامعات المصرية، مؤكدا: "لا يوجد تأجيل للجامعات ومعادنا يوم 17 أكتوبر.. ولا يوجد رسوم دخول للحرم الجامعى".

وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إنه لا يوجد زي موحد لدخول الجامعات المصرية، ولا يوجد قرار بفصل الطلبة أو منع الاختلاط بالجامعات المصرية، متابعا: "إحنا متعودين على الشائعات، وللأسف الناس بتصدق الشائعات حتى المجتمع الجامعى بيصدق".

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وداعب وزير التعليم العالى، عمرو أديب قائلا: "أنا قلت فرصة أطلع وأقولك على 5 أو 6 شائعات مستقبلية قبل ما تخرج".

فى سياق أخر، ينظم مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية، جامعة عين شمس، اليوم السبت، المؤتمر الدولي الثالث عشر، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة القوى العاملة ووزارة الدولة للانتاج الحربي ووزارة الصناعة وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء - أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا - المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ويعقد المؤتمر تحت بعنوان: المنظور العالمي لتطوير منظومة التعليم (الجامعي – العام – الفني) والإفادة منه في مصر.

يرأس المؤتمر الدكتور ماجد أبو العنين، عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور حازم راشد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس المؤتمر، ومقرر المؤتمر الدكتورة زينب محمد حسن خليفة مدير مركز تطوير التعليم الجامعي.