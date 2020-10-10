شكرا لقرائتكم خبر عن "سوريا تحترق" تريند على تويتر.. ومغردون: اللهم اجعلها بردا وسلاما "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "سوريا تحترق" بعدما سجلت البلاد عدة حرائق في مناطق متفرقة بسوريا، حيث أعرب الكثيرون من رواد تويتر عن استيائهم الشديد من اتساع رقعة الحرائق التي اشتعلت في سوريا.



هاشتاج سوريا تحترق

وتفاعل أحد رواد تويتر قائلا :"موجة حرائق ضخمة أخرى على الساحل الغربي لسوريا في أقل من شهر وهذه المرة خرجت عن السيطرة حرفيًا ولا أحد يأبه!.. أنا عاجز عن الكلام ومصدومة ومكسور القلب .. مثل الحرب والأزمة الاقتصادية الرخوة لم تكن كافية".





فيما قال آخر :"سوريا تحترق.. ما ذنب هذا البلد الجميل!.. إلى متى يجب أن يتمكن الأشخاص الذين بداياتهم من تحمل كل المتاعب ، وماذا بعد؟"، في حين كتب آخر قائلا :"أشعر بالضيق لما يحدث في سوريا ، بلدي الجميل، أدعو الله لسوريا"، فيما غرد آخر :" للهم اجعلها برداً وسلاماً".





ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" صورا ومقاطع فيديو ترصد الحرائق التي اندلعت في سوريا ومحاولات السيطرة عليها من بينها، مشيرة إلى جهود فرق الإطفاء ومؤازرة الجيش السوري في عمليات إطفاء الحرائق بريف اللاذقية.

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ونقلت وكالة "سانا" عن وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان قوله :"كوادر الإطفاء تعمل ليل نهار لإخماد الحرائق التي اندلعت في أرياف ثلاث محافظات" لافتاً إلى أن هناك لجنة ستشكل لتقدر الأضرار وإمكانية التعويض للفلاحين.

وقال وزير الزراعة السوري: من حيث المبدأ نحن نطمئن الأخوة الفلاحين الذين يملكون أملاكاً خاصة الذين احترقت أشجار الزيتون لديهم فنحن مستعدون لإعطائهم غراس الزيتون مجاناً وبالنسبة للتعويضات الأخرى فهناك لجنة ستشكل من قبل المحافظ لكي تقدر الأضرار وإمكانية التعويض للفلاحين.

وأضاف: أن كل المجهود المبذولة لتطويق الحرائق وهناك تعاون مع المجتمع المحلي.. حصرنا أسباب الحرائق وظهر لدينا أن 72 % سببها حقول الفلاحين حيث توجد أعشاب ونواتج تقليم يقوم الفلاحون بحرقها ويأتي الهواء عليها فتمتد نحو الحقول والأشجار الحراجية لتسبب حريقا يضر بالناس والبيئة والبلد داعيا الفلاحين إلى تنظيف أراضيهم وحراثتها منعا لحدوث مثل هذه الحرائق والوقاية منها.



إخماد حريق في سوريا



السيطرة على حريق



اندلاع حريق في سوريا