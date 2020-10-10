شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. معاش دليفرى لمن بلغ 80 عاما.. التضامن تبدأ خدمة التوصيل للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الصحة: تسجيل 106 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة معاش "دليفرى" لمن بلغ 80 عاما.. التضامن تبدأ خدمة التوصيل للمنازل.. فيديو القوى العاملة تتابع إعادة جثمان مصرى توفى بأزمة قلبية فى السعودية البابا تواضروس يشكل لجنة لبحث نقل سور دير أبو سيفين بسيدى كرير وزيرة التضامن تعلن "توصيل" المعاشات لكبار السن لمن بلغ 80 عاما

القوى العاملة تعلن صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 394 ألف عامل

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد أحمد المنسى.. ويؤكد: الشهيد قدوة لكل وطنى شريف Advertisements

التضامن ترد على شائعة اقتصار مجانية النقل العام على من يقل معاشه عن 2000جنيه

الكهرباء تنفى تعارض قانون التصالح مع تركيب العدادات الكودية للعشوائيات

الحكومة تكذب شائعة خصم 10% من رواتب العاملين بالدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"

السكة الحديد تؤكد وصول 18عربة قطار روسية جديدة قبل نهاية أكتوبر

الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة غدا وشبورة مائية شمال البلاد والقاهرة 33 درجة

القوى العاملة تتدخل لحل مشكلة عامل مصرى بالكويت بعد انتهاء الإقامة

التنمية المحلية تعلن تلقى محافظة دمياط 41 ألف طلب تصالح وتحصيل 263 مليون جنيه

الصحة ترد على تداول رسالة صوتية منسوبة لمسئول تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا

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