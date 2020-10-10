البحث عن الثراء غير المشروع يزج بمالك مصنع خلف القضبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لم يعبأ مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية بصحة المواطنين، جُل همه جني المال وزيادة أرصدته البنكية مهما كلفه الأمر حتى انتهى به الحال خلف القضبان.
تحريات ضباط مباحث التموين توصلت إلى أن مالك مصنع بدون ترخيص بمركز وادي النطرون محافظة البحيرة بصدد طرح كميات من العصائر الفاسدة في الأسواق.
عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية المصنع وأمكن ضبط مالكه وبحوزته 4 آلاف عبوة عصائر غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائي"، 1٫55 طن سكر حر، لب جوافة، لب مانجو بدون مستندات ومجهولة المصدر إضافة إلى ماكينتي عصر وتعبئة أدوات إنتاج.
المتهم كان بصدد عرض عبوات العصير للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإعدام المضبوطات تحت إشراف الجهات المختصة.
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