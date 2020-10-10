​​اليوم.. مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات منذ يوليو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تشهد الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم السبت، أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات الدولية والداخلية منذ عودة حركة الطيران المنتظم في شهر يوليو الماضي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بالشركة، إن مصر للطيران ستسيّر 60 رحلة جوية بمعدل رحلة إلى كل من (بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، لندن، أثينا، مدريد، باريس، نيويورك، ميلانو، فرانكفورت، جنيف، أبوجا، أمستردام، بروكسل، كوبنهاجن، موسكو، برلين، فينا، ميونخ، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا)، بالإضافة إلى 3 رحلات إلى كل من (دبي، جدة)، ورحلتين جويتين إلى كل من (اسطنبول، أبوظبي، الدمام، الرياض، بيروت)، و13 رحلة داخلية بمعدل 5 رحلات جوية إلى الغردقة)، و4 رحلات إلى (شرم الشيخ)، ورحلتين إلى (الأقصر)، ورحلة جوية إلى كل من (طابا، أسوان)، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5500 راكب.