​أتيليه العرب للثقافة يعلن اختيار 400 فنان لمسابقة "ما بعد كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، في بيان صحفي ظهر اليوم الجمعة، اختيار 400 فنان من بين 1400 فنان تقدموا بأعمالهم لمسابقة "ما بعد الكورونا"، خلال مرحلة الفرز الأول للأعمال التشكيلية عن طريق الصور.

وأشار البيان إلى مشاركة 40 فنانًا كبيرًا بأعمالهم خارج التحكيم، لافتا إلى القيام بالفرز النهائي على الأعمال الأصلية.

وشملت أعمال الفرز الأول 27 فنانًا عربيًا في مجالات التصوير والرسم والجرافيك والنحت، و164 عملًا مقبولًا في التصوير، و137 عملًا في الرسم والجرافيك، و83 عملًا في النحت.

وتضم لجنة الفرز الدكتور مصطفي الفقي والدكتور حسن عبدالفتاح والدكتور أحمد نبيل سليمان والدكتور طارق الكومي والناقد التشكيلي هشام قنديل، فيما يترأس اللجنة العليا الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق.

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فيما تضم لجنة تحكيم الفن التشكيلي برئاسة الفنان محمد عبله، والفنان طارق الكومي والدكتور عادل ثروت والفنان السعودي سمير الدهام والدكتور سعيد بدر.

ومن المقرر أن يعلن "ضي" خلال أيام نتائج فرز الفروع الأخرى للمسابقة والتي تضم القصة القصيرة والشعر والموسيقي عقب الانتهاء من الفرز.

ويرجع الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، فكرة المسابقة والمعرض، إلى الشيخ طلال زاهد، وهي الفكرة الأولى على المستوى العربي التي تنفذ في صورة مسابقة بين متنافسين مصريين وسعوديين وعرب مقيمين داخل البلدين، أنتجوا أعمالهم وإبداعاتهم خلال فترة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

ويسمح نظام المسابقة، ومجموع جوائزها 750 ألف جنيه، بتقدم كل شخص بأكثر من عمل بعد استيفاء شروطها في كل فرع منها، على أن يتخذ أتيليه "ضي" إجراءات القيام بتقديمه بالشكل اللائق، وتم تحديد خمس لجان لتقييم وتحكيم الأعمال الفائزة بجوائز المسابقة.