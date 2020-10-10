محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، تسيير رحلتين أسبوعيًا من القاهرة إلى كازبلانكا بالمغرب، يومي الخميس والجمعة حتى نهاية أكتوبر الحالي، ويمكن للمسافرين من حاملي الجنسية المغربية أو حاملي الإقامة السارية بدولة المغرب حجز تذاكرهم على هذه الرحلات من خلال مكاتب مصر للطيران فقط في جميع أنحاء العالم.
وذكر بيان للشركة، أنه على العملاء الراغبين في السفر إلى الخارج ضرورة إجراء تحليل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد(covid - 19) وأن يتم تقديم نتيجة التحليل خلال 72 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر للطيران تسير رحلتين أسبوعيًا من القاهرة إلى كازابلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.