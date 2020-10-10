مصر للطيران تسير رحلتين أسبوعيًا من القاهرة إلى كازابلانكا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، تسيير رحلتين أسبوعيًا من القاهرة إلى كازبلانكا بالمغرب، يومي الخميس والجمعة حتى نهاية أكتوبر الحالي، ويمكن للمسافرين من حاملي الجنسية المغربية أو حاملي الإقامة السارية بدولة المغرب حجز تذاكرهم على هذه الرحلات من خلال مكاتب مصر للطيران فقط في جميع أنحاء العالم.

وذكر بيان للشركة، أنه على العملاء الراغبين في السفر إلى الخارج ضرورة إجراء تحليل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد(covid - 19) وأن يتم تقديم نتيجة التحليل خلال 72 ساعة.