​توزيع 4 أطنان لحوم أضاحٍ على المستحقين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الجمعة، توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الإسكندرية؛ ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن (58) طنا بالمحافظة، وعلى مستوى الجمهورية (979) طنًا.

وأشاد الحاضرون من المسؤولين والتنفيذيين، بقيمة هذا المشروع الذي يعد نقلة حضارية، فهو يعظم ثواب المضحي، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته، وتمت مراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم وجميع الإجراءات الاحترازية عند عملية التوزيع.

يذكر أن وزير الأوقاف افتتح، اليوم، مسجدي الشهيدين العقيد أحمد المنسي ببرج العرب والرقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية.