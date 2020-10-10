إضاءة مبنى "القومي للطفولة" باللون الأخضر للتوعية بالأمراض النفسية



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية يتضمن إضاءة مبنى المجلس القومي للطفولة والأمومة باللون الأخضر، لرفع الوعي بالأمراض النفسية بالإضافة إلى عدة تنويهات توعوية بهذا الشأن بالتعاون مع أمانة الصحة النفسية. وذلك بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير.

وفي هذا الصدد لفتت "السنباطي" إلى أهمية هذا اليوم الذي تم تحديده في يوم 10 أكتوبر من كل عام للتوعية بقضايا الصحة النفسية ولاسيما الأطفال الذين يعانون من آثار نفسية عميقة نتيجة لتعرضهم للعنف أو الانعزال، مؤكدة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية كبرى واهتماما بالغا بقضايا الصحة النفسية لدى الأطفال، حيث حمل المجلس على عاتقه محور التوعية بالأضرار الناجمة عن العنف وما يسببه من أمراض نفسية، مؤكدة أن آثار العنف والمعاملة السيئة لا تختفي بسهولة بل هي جرح غائر في حياة أطفالنا تظهر في سلوكيات الغضب والعداونية أو الانكسار أو عدم الثقة بالنفس.

وقد أطلق المجلس العديد من الحملات التوعوية على مدار السنوات الماضية لحماية الأطفال في مراحل الطفولة والمراهقة، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة لهم ولأسرهم ولمقدمي الرعاية حيث أن الأضرار النفسية التي تصيب الأطفال تستمر معهم حتى البلوغ. وتؤثر عليهم على المدى الطويل.

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وأكدت السنباطي أن الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ عن الصحة العامة للإنسان وللطفل على وجه الخصوص وعدم الاهتمام بها يزيد من أمراض "الاكتئاب والقلق والتوتر والانعزال، واضطرابات نفسية أخرى" مشيرة إلى أن صحة أطفالنا النفسية هي مسئوليتنا جميعا سواء داخل الأسرة، أو المدرسة والمجتمع بشكل عام.

وأضافت السنباطي أن المجلس يسعى لتطوير خدمات غرفة المشورة النفسية للأطفال التابعة له وتحويلها إلى مركز متكامل لدعم الصحة النفسية. وذلك بالتعاون مع أمانة الصحة النفسية حيث أسهمت هذه الغرفة في تقديم العديد من الخدمات للأطفال منذ إنشائها كتعديل السلوك وعلاج الاضطرابات النفسية واضطراب ما بعد الصدمة بالإضافة إلى جلسات الإرشاد الأسري في كيفية التعامل مع الأطفال. ودعم وإعادة تأهيل الأطفال الذين تعرضوا لمخاطر أو انتهاكات.

وأكدت السنباطي أن التوعية الآن بمخاطر الأمراض النفسية أصبحت ضرورة خاصة بعد الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا، مشيرة إلى أن المجلس يستقبل كافة الاستشارات النفسية من خلال مختصين على رقم الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000 لمساعدة الأطفال وأسرهم على تخطي أي مشكلات ناجمة عن سوء معاملة أو إيذاء.