شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود بدر يوجه عدة رسايل للمصريين في مؤتمر انتخابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ندوة اقيمت مساء اليوم بقرية الطبالين مركز شبين القناطر، بدأ النائب محمود بدر كلمته بتوجيه التهنئة لشعب مصر والقوات المسلحة المصرية باحتفالات انتصارات اكتوبر العظيمة.

ووجه بدر عدة رسائل للشعب المصرى منها حافظوا على مصر الكبيرة ولا تنساقوا وراء الجماعات الارهابية الممولة من الخارج من دول باتت معلومة لكل المصريين انها على عداء مع مصر والمصريين.

واكد النائب محمود بدر على ان وعى المواطن المصرى وذكاؤه الفطرى افشل مخططات عدة دول ومخابرات وان التفافهم حول القيادة السياسة والوطن غير خطط وضعت من عشرات السنين وحطمت امالهم المزيفة في الاستيلاء على مصر.

وقال النائب محمود بدر ان الدولة المصرية تعمل على عدة محاور للقضاء على الارهاب جنبا إلى جنب إلى دور الشرطة والقوات المسلحة من حيث بناء مدن جديدة للقضاء على المناطق العشوائية ودعم الدولة للدور الثقافى من قصور ثقافة وندوات علمية وثقافية وفنية ودعم الخطاب التنويرى وتدريس مواد تحرم التميز العنصرى بين المصريين من ناحية الدين أو الجنس أو اللون وانهى النائب لقاؤه بكلمة مصر بلدنا الكبيرة خليها في عينكم.