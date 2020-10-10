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شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور محافظ بورسعيد.. «مشكاة نور» تدشن مبادرتي «كشك أخلاق وشطارة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت منذ قليل مبادرتي «كشك أخلاق وشطارة» التابعة لمؤسسة «مشكاة نور» للعلم والتنوير الثقافية والخيرية بحديقة الأمل ببورسعيد بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وضمت المبادرة عشرات العارضين من أصحاب الحرف اليدوية والصناعية وورش تعليم الأطفال والشباب على المشغولات اليدوية والرسم والتفصيل وأصحاب المشاريع الصغيرة.
وتفقد اللواء عادل الغضبان مبادرة «كشك أخلاق» والتي تعمل على تعديل السلوك المجتمعي، إضافة إلى المتميزين من أصحاب المبادرات والمشروعات الصغيرة، وقدم الشكر لهم على مجهوداتهم.
وقالت الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور أن مبادرة “شطارة” هي إحدى برامج المؤسسة للتمكين الإقتصادي ومكافحة البطالة، لربط الشباب بالفرص الوظيفية والاقتصادية وتوفير تدريبات للشباب وكورسات لتطوير آلياتهم التي تناسب سوق العمل.
وأضافت خلال كلمتها «نحن سعداء بمشاركة العارضين في المبادرة، ودي بداية لوجود معرض شهري من خلال مشكاه نور».
وعن كشك أخلاق قالت «كشك أخلاق بدأ منذ سنتين في بورسعيد واليوم هو الاعلان الرسمي له وبيشتغل على عدة محاور منهم مبادرة شطارة وبرنامج قلوب مستورة إضافة إلى برامج اعمار لبعض المناطق التي تحتاج إلى إعادة تأهيل كامل».
وكرمت الدكتورة نور الهدي الجمال المتميزين من المشاركات في مباراة شطارة، وبعض الشخصيات الداعمة للمؤسسة في المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة.
وتوفر مبادرة شطارة متجر الكتروني خاص بالمبادرات لعرض المنتجات الخاصة بهم وتسويقها عبر الانترنت لمساعدتهم في بيعها.
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