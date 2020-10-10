شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادى الجديد تتابع أعمال توسعة وازدواج عدد من الطرق بمدينة موط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، أعمال توسعة وإزدواج عدد من الطرق والشوارع بمدينة موط بمركز الداخلة. حيث أشادت بجهود توسعة الشارع الرئيسي الواصل بين مركز الشرطة ومستشفى الداخلة العام بالإضافة إلى إزدواج الشوارع المارة بالإدارة التعليمية والشبان المسلمين والإدارة الصحية، لتحقيق السيولة المرورية أمام المارة وتقليل الإزدحام. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,262

تعافي 97,592

وفيات 6,029

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