شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير» تضئ برج القاهرة بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة وجانسن للأدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، أضاءت مؤسسة مصر الخير، مساء اليوم الجمعة، برج القاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس للأمومة والطفولة، وشركة جانسن للأدوية إحدى شركات جونسن أند جونسن العالمية لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية، وما يجب أن نفعله لتحسين صحتنا النفسية، ومساعدة ممن يحتاجون إلى الدعم النفسي لكي ينعم الجميع بمزيد من جودة الحياة.



وقالت مؤسسة مصر الخير، إن اليوم العالمي للصحة النفسية يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية على المستوى العالمي والمحلي، حيث تغيرت حياة جميع شعوب العالم اليومية بسبب وباء «كورونا» وألقى عبء جديد على الرعاية الصحية، وفي الوقت الذي يعاني منه المرضى النفسيين من عزلة اجتماعية «كورونا» زادت من عزلتهم، مشددة على أن هذا بالتوافق مع جهود الدولة المصرية لدعم المواطن المصري والذى يعتبر الثروة القومية الأهم للبلاد.

وقالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن الفاعلية شملت إضاءة برج القاهرة ومبنى مؤسسة مصر الخير ومبني المجلس القومي للامومة والطفولة في نفس التوقيت، من أجل الصحة النفسية للجميع، لافتة إلى أنه تم اختيار برج القاهرة لاضاءته لان هذا الصرح يبرهن على عظمة الشعب المصري وصموده وصلابته كقوة جبارة أمام المحن، كما أنه يمثل قمة عالية تشاهد من خلالها جمال مصر ونيلها فهي رسالة أمل في الحياة والقمة دائما تعني النجاح، وتحقيق الأحلام وهو ما نطمح اليه في الصحة النفسية لان الحياة دائما تحتمل فتح المزيد من أبواب الأمل، للوصول إلى أعلي غايات الرضا النفسي وهي أن نعيش في صحة نفسية جيدة.

وأضافت أن إختيار أعلي مبني في القاهرة رمز للعلو ومشاهدة الحياة بشكل أوسع، وكي نرسل رسالة للمجتمع وللعالم كله مفادها أننا جميعا ندعم حق كل إنسان في الصحة النفسية الجيدة، وذلك يشمل تقديم كل الدعم لمن يعانى من اعتلال في الصحة النفسية سواء من الجهات أو من الأفراد في دوائر علاقاته، لان النفس تمرض مثلها مثل الجسد بل أن مرض النفس يتعدى حدودها ليصيب باقي أعضاء الجسد بالكثير من الاعراض المرضية ولذلك يجب الاهتمام بصحة النفس.

وأشارت الجوهري أن الفاعليات سوف تشمل عقدت جلسات توعية في قصر ثقافة منشية ناصر لابناء الحي لنشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية للام والاطفال وجميع افراد الاسرة وكيفية التعامل مع المشاكل والظروف التي قد تؤدي إلى اعتلال النفسية وكيفية موجهتها كما ندرس عقدت جلسات توعية للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس حي منشية ناصر كي يقوموا بدعم أطفال المدارس عند بدء الدراسة وتهيئتهم لتقبل الاجراءات الاحترازية المطلوبة منهم في ظل مواجهة فيروس كورونا وضرورة التباعد الاجتماعي بينهم وبين زملاءهم داخل الفصل والمدرسة لانهم لم يعتادو على مثل هذه الاجراءات من قبل لافتتا إلى اعتزام المجلس القومي للامومة والطفولة إنشاء مركز للدعم النفسي والتوعية داخل حي منشية ناصر .

وأشارت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير إلى إهتمام العالم بالصحة النفسية، موضحة أن منظمة الصحة العالمية سوف تدشن مظاهرة الكترونية يوم السبت ١٠ أكتوبرذ يشارك فيها قادة العالم وخبراء الصحة النفسية ومشاهير من دول العالم في مختلف المجالات للدعوة إلى تقبل المرضي النفسيين في المجتمع العالمي

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وعلى صعيد اخر أكد الدكتور رامز محسن، المدير التنفيذي لشركة جانسن لشمال شرق افريقيا والاردن على حرص الشركة الشديد على مدار اكثر من ٦٠ عاما على الاهتمام بالصحة النفسية والطب النفسى، ولأن الشركة رائدة في علاجات الامراض النفسي، عملت في الفترة الاخيرة على تقديم العديد من العلاجات المبتكرة للمرضى ايمانا منها بواجبها على مساعدتهم بشكل فعال حتي يتمكنوا من العيش بشكل افضل، مما يأثر عليهم وعلي عائلتهم بشكل ايجابي. ولذك لم تتوقف الشركة عن البحث والتطوير لتقدم العديد من العلاجات الفعالة في مجال الطب النفسي. كما تحرص الشركة على القيام بدور فعال في مجال رفع الوعي المجتمعي، وازالة الوصمة عن المرض النفسي والذي يتضمن الاكتئاب. هذا بالاضافة لتقديم الدعم للأطباء العاملين في هذا المجال حتي يتمكنوا من تقديم الدعم والعلاج لهؤلاء للمرضى ليستطيعوا العيش بشكل افضل. كما اشاد بجهود الدولة الضخمة لرفع مستوي الرعاية الصحية ووضع مصلحة المريض على قمة مسووليتها، مشيرا إلى انه يرحب باللتعاون مع الجهات المعنية لوضع المرض النفسي على قمة اولوياتها.