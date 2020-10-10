شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح في احتفالات أكتوبر: سنشهد طفرة فى تنفيذ القرار 142 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء الجمعة الاحتفالية التي اقامها النادى الاجتماعي بمطروح بمناسبة الذكرى ال47 لانتصارات السادس من اكتوبر، بحضور اللواءأشرف ابراهيم ونواب مجلس الشيوخ والنائب سليمان فضل وفتحى الجمل مدير التضامن الاجتماعى بمطروح وعدد كبير من اهالى المحافظة.

حيث انشد كورال اطفال النادى الاجتماعي عدد من الأغاني الوطنية، كما تم عرض فيلم عن جهود اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تنمية المحافظة، ومقاطع من الافلام التسجيلية عن حرب اكتوبر المجيدة ،حيث اشاد محافظ مطروح وجميع الحضور بتنظيم وفقرات الاحتفالية ومواهب ومهارات اطفال الكورال .

وفى كلمته أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أكد على تحية اجلال وتعظيم لرجال القوات المسلحة وللقيادة المصرية الحكيمة، مؤكدا على أهمية إنتصارات أكتوبر العظيم التي أعادت العزة والكرامة لمصر وللأمة العربية بتضحيات وتخطيط العقلية المصرية وقواتها المسلحة.

وأضاف محافظ مطروح ان المحافظة ستشهد طفرة تنموية غير مسبوقة مع تنفيذ القرار 142 ونقل تبعية اراضى من الساحل الشمالى الغربى إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتحويل مطروح إلى قاطرة التنمية لمصر واقامة مجتمعات عمرانية وسكنية وسياحية واستثمارية وتنموية جديدة على غرار مدينة العلمين الجديدة، لتكون مطروح منطقة جذب استثمارى وسياحى عالمى.

وأكد محافظ مطروح على تواصله الدائم مع جميع اهالى مطروح شرقا وغربا وجنوبا والحرص على الردعلى جميع الرسائل والطلبات

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