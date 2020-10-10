شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة وتطهير ليلية ورفع كفاءة الإنارة وتطوير مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملات للنظافة ليلية بمصيف بلطيم، واعادة تجميل المصيف ،ورفع كفاءة الإنارة ،وتطهير خطوط الصرف الصحي ،وحملة نظافة ليلية بدسوق، وإزالة الإعلانات المخالفة بسيدي سالم ،تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ

وأشرفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على توصيل خط لتصريف مياه الأمطار بطول ٤٢م بقرية سنهور المدينة،وعلى حملة النظافة بمنطقة المستعمرة بحى شمال، كما تابعت إنهاء مشكلة الصرف الصحى بمربع الصحة بحى جنوب ،وصيانة وتركيب كشافات ليد بطريق المستشفى العام وأمام مستشفى الحميات،واعمال الصيانة لكشافات الانارة وتطهير خطوط الصرف الصحي بقرية جماجمون التابعة لمحلة أبوعلى.

وأشرف العميد هاني محمد عبدالقوي،، رئيس مدينة مصيف بلطيم على حملات النظافة والتجميل بالفترة المسائية، للقضاء على التراكمات والوصول إلى أعلى معدلات النظافة للمدينة ،ورفع المخلفات واجراء اعمال التجميل بقسم الصيانة والمرافق ببناء سور الحملة الميكانيكية وتأمين السور بالارتفاع المناسب ،حفاظا على المعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية،ورفع كفاءة النظافة بكافة بالشوارع بالمشاركة مع الحملة الصحية بالمدينة لرش وتعقيم الأماكن الحيوية بمناطق المصيف،مشدداً على ضرورة استمرار تلك الحملات بصفة يومية ،وتضم العاملين بقسم النظافة والتشجير،وقسم الصيانة والمرافق، للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمدينة كمدينة سياحية.

حملات نظافه ليليه

حملات نظافه ليليه