شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول مؤتمر رسمي لحملة القائمة الوطنية من أجل مصر من قرية شبرا هارس بطوخ ... صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أهالي قرية شبرا هارس بمركز طوخ في القليوبية مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وتأييد مرشحى حزب مستقبل وطن لمجلس النواب والنائب أحمد بدوي مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر .

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومرشح الحزب بالقائمة الوطنية «من أجل مصر»، أن المشاركة في الانتخابات بقوة يعكس اهتمامات وحرص المصريين على وجود غرفة تشريعية قادرة على سن حزمة من التشريعات لاستكمال بناء مصر الحديثة، واستكمال سلسلة الإنجازات التي بدأتها الدولة خلال السنوات السابقة، بالإضافة لتطبيق اللامركزية على أرض الواقع.

وأضاف بدوي بأن الجماهير الحاشدة بايعت مرشحى الحزب تقديرا لما يبذله حزب مستقبل وطن من جهود في خدمة الوطن والمواطن حيث عبرت الكلمات التي ألقيت في المؤتمر عن امتنانهم وسعادتهم بترشيح مجموعة طيبة تؤثر على نفسها وتهتم بالمصلحة العامة.

وأوضح أن الحاضرين في المؤتمر تعهدوا بالدعم الكامل ودعوة ذويهم لتأييد مرشحى الحزب لما لمسوه من رغبة صادقة لدى الحزب في الارتقاء بمستوى المواطن في كافة أنحاء مصر.

ودعا «بدوي» إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم بكل حرية، في انتخابات مجلس النواب التي ستقام يومي السبت والأحد 7 و8 من الشهر المقبل .

فيما قال عزيز سابق مرشح مجلس حزب مستقبل وطن لمجلس النواب على النظام الفردي رقم ( 2 ) ورمزه ( الكتاب ) أن إنتخابات مجلس النواب تمثل استكمالًا للمؤسسات الدستورية والنيابية واستكمالا للعملية الديموقراطية وأدوار الرقابة والتشريع التي بدأت بمجلس نواب 2015 وتعزز بوجود غرفة رقابية وتشريعية تحمل صلاحيات تعزز دولة سيادة القانون ورقابة الشعب على أداء الحكومة من خلال ممثليه المنتخبين.

وأضاف «سابق»، أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية الانتصار في معركتي البناء والبقاء ومواجهة التحديات الصعبة السياسية والاقتصادية وعودة مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية وبناء المؤسسات الدستورية والتشريعية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية وإقامة المشروعات القومية المختلفة.

وأوضح، أنه على الرغم من تزايد التحديات إلا ان الشعب المصري بما يحمله من وعي وإيمان بالمشروع الوطني للقيادة والدولة المصرية قادر على تجاوزها وتحقيق الانتصار، داعيًا المواطنين للمشاركة في إنتخابات مجلس النواب بكثافة مع ضرورة الالتزام باتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

أعرب أسامة فتحي عبدالرحمن مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة مركز ومدينة طوخ وقها رقم ( 1 ) ورمزه ( القلم ) عن سعادته بتواجده بين أهله، ومحبيه في قرية شبرا هارس مؤكدا أنه لم يشرع في الترشح إلا برغبة من أهالى الدائرة وشباب وفتيات مركز ومدينة طوخ .

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أضاف «عبدالرحمن»، أن كرسى البرلمان ليس ملكا للنائب ولكنه ملك أهالى الدائرة جميعًا وهم من يقررون من يعتلى هذا الكرسى مضيفا بعدم الإنسياق وراء الشائعات الذي يروجها البعض موجه الشكر والإحترام والتقدير لكل رجال وسيدات مركز ومدينة طوخ وقها .

وأعرب الحاضرين في المؤتمر عن سعادتهم وتعهدوا بالدعم الكامل ودعوة ذويهم لتأييد مرشحين الحزب والقائمة الوطنية، لما لمسوه من رغبة صادقة في الارتقاء بمستوى الخدمات لأبناء الدائرة، حيث عبرت الكلمات التي ألقيت في المؤتمر عن إمتنانهم وسعادتهم والإهتمام بالمصلحة العامة.

حضر الاجتماع، باقة من رجال وسيدات وشباب وفتيات الوحدة المحلية بترسا بالإضافة إلى بعض مشايخ وعمد مركز طوخ ومحافظة القليوبية وعددًا آخر من قيادات الحزب بالمحافظة، بمقر حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية .

اول مؤتمر للقاءمه الوطنية بالقليوبية

اول مؤتمر للقاءمه الوطنية بالقليوبية

اول مؤتمر للقاءمه الوطنية بالقليوبية